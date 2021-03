Cesare Bocci, la foto del passato conquista il web: fascino magnetico (Di venerdì 12 marzo 2021) Attore di straordinario talento, conduttore e divulgatore scientifico, Cesare Bocci ha conquistato il web con una foto dal fascino magnetico: irresistibile immagine del passato Questa sera lo vedremo tra gli ospiti de “La canzone segreta” nuovo format di Rai 1 che vede al timone la talentuosa e bellissima Serena Rossi. Cesare Bocci ha conquistato il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 marzo 2021) Attore di straordinario talento, conduttore e divulgatore scientifico,hato il web con unadal: irresistibile immagine delQuesta sera lo vedremo tra gli ospiti de “La canzone segreta” nuovo format di Rai 1 che vede al timone la talentuosa e bellissima Serena Rossi.hato il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

