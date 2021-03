Cento anni del Milite Ignoto | il percorso rievocativo per le celebrazioni

Leggi su dire

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Siglato questa mattina il protocollo d’intesa fra l’Associazione nazionale bande italiane musicali autonome, Anbima, e il gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia, gruppo Movm, per le celebrazioni del centenario per la commemorazione del Milite Ignoto. Una sinergia che darà vita a un percorso rievocativo di eventi per la promozione della memoria storica e dei valori connessi al Milite Ignoto, nel centenario della traslazione della salma nel sacello dell’Altare della Patria, a Roma.