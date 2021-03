C’è posta per te: le anticipazioni dell’ultima puntata del 13 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel sabato sera di Canale 5, una nuova puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi Con la puntata del 13 marzo, la nuova edizione di “C’è posta per te” giunge al termine, dopo aver regalato emozioni e riflessioni ai telespettatori. L’appuntamento è sempre lo stesso: sabato sera, Canale 5, ore 21:25, in compagnia della conduttrice più amata dal pubblico ossia Maria De Filippi. Anche in questa puntata, la ventiquattresima del ciclo dello show del sabato sera, Maria De Filippi si troverà non solo a presentare il programma, ma anche ad essere una mediatrice perfetta nel provare a trovare una convergenza di vedute tra il mittente e il destinatario della posta. Arrivare a sentir dire quel “Sì, apriamo la busta” è sempre più complicato, soprattutto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel sabato sera di Canale 5, una nuovadi C’èper te, il programma condotto da Maria De Filippi Con ladel 13, la nuova edizione di “C’èper te” giunge al termine, dopo aver regalato emozioni e riflessioni ai telespettatori. L’appuntamento è sempre lo stesso: sabato sera, Canale 5, ore 21:25, in compagnia della conduttrice più amata dal pubblico ossia Maria De Filippi. Anche in questa, la ventiquattresima del ciclo dello show del sabato sera, Maria De Filippi si troverà non solo a presentare il programma, ma anche ad essere una mediatrice perfetta nel provare a trovare una convergenza di vedute tra il mittente e il destinatario della. Arrivare a sentir dire quel “Sì, apriamo la busta” è sempre più complicato, soprattutto ...

Thalon1977 : @Scacciavillani Ho una ex collega rifondarola che posta le stesse cose su facebook quando c'è da giustificare gli immigrati che delinquono. - giulielle16_ : @c_ilari1 Per me non gli faranno fare mai nulla, io dopo il GF avrei dato un programma alla detto fatto a Giulia e… - Toni_ct_1 : RT @Normale_Follia_: Un giorno di questi qualcuno vi manderà una lettera da 'C'è posta per te' e lì saranno cazzi. - amorosoal : RT @Amorosiniitalia: Vi consigliamo di non perdere l'appuntamento di domani, su canale 5, Sandrina ospite a C'è Posta Per Te ?? https://t.co… - amorosoal : RT @miricordodime: Domani amorosoof ospite a c'é posta ?? -

