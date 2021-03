C’è Posta per Te: domani sera in onda l’ultima puntata della stagione (Di venerdì 12 marzo 2021) C’è Posta per te è giunto al termine di questa edizione: domani sera andrà in onda la decima e puntata. Ospiti e anticipazioni C’è Posta per te è arrivato all’ultima puntata di questa stagione: domani sera infatti, Maria De Filippi andrà in onda con il decimo e ultimo appuntamento. Per farlo ha deciso di ospitare due volti molto amati dal pubblico di Canale 5: Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso. La prima è molto amica con la De Filippi e quasi ogni anno partecipa al noto people show in veste di ospite: da ricordare la gag comica con Belen Rodriguez o l’incontro con Barbara D’Urso dello scorso anno. Insomma, Maria De Filippi ha deciso di chiudere questa edizione con una bella ... Leggi su zon (Di venerdì 12 marzo 2021) C’èper te è giunto al termine di questa edizione:andrà inla decima e. Ospiti e anticipazioni C’èper te è arrivato aldi questainfatti, Maria De Filippi andrà incon il decimo e ultimo appuntamento. Per farlo ha deciso di ospitare due volti molto amati dal pubblico di Canale 5: Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso. La prima è molto amica con la De Filippi e quasi ogni anno partecipa al noto people show in veste di ospite: da ricordare la gag comica con Belen Rodriguez o l’incontro con Barbara D’Urso dello scorso anno. Insomma, Maria De Filippi ha deciso di chiudere questa edizione con una bella ...

