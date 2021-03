C’è Posta per Te chiude una stagione trionfale con Luciana Littizzetto che manda a chiamare Gemma Galgani – Video (Di venerdì 12 marzo 2021) Luciana Littizzetto e Maria De Filippi - C'è Posta per Te C’è Posta per Te chiude una delle stagioni più viste di sempre con Luciana Littizzetto che manda a chiamare Gemma Galgani. La “storia” che vedrà protagoniste la comica torinese di Che Tempo Che Fa e la dama torinese di Uomini e Donne e Giortì (puoi guardarlo qui e qui) sarà tra le protagoniste dell’ultima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di DOMANI di #CePostaPerTe ci sarà anche Gemma ? Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà e voi? pic.twitter.com/adCI5XKtH2 — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 12, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 marzo 2021)e Maria De Filippi - C'èper Te C’èper Teuna delle stagioni più viste di sempre conche. La “storia” che vedrà protagoniste la comica torinese di Che Tempo Che Fa e la dama torinese di Uomini e Donne e Giortì (puoi guardarlo qui e qui) sarà tra le protagoniste dell’ultima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di DOMANI di #CePerTe ci sarà anche? Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà e voi? pic.twitter.com/adCI5XKtH2 — C’èper Te (@CePerTeOff) March 12, ...

assonnata_ : Devota al trash ora e sempre ma se andassi a C’è posta e trovassi Gemma come sorpresa non la prenderei bene vi dico - michelagiacco : RT @Senzanickname1: Amorosoof confermata ospite a c’è posta ?? grazie per questo finale di stagione Maria ?? - ahoy_mat : Urlo alla follia per Gemma e Lucianina soprattutto perché gli interventi di Luciana a c’è posta ultimamente erano s… - carmenmirandaib : Gemma a C’è posta per te ha salvato questo fine settimana. - amiasevrard : raga domani ci sarà gemma a c’è posta per te -

