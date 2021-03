Catania | i 22 rossazzurri di Raffaele per il Teramo

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 12 marzo 2021) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore delGiuseppeha convocato 22 giocatori per la sfida al, in programma sabato 13 marzo alle 12.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la trentesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Nuovamente in lista Martinez, Piccolo e Zanchi. Indisponibili: Volpe, Silvestri e Golfo. Il risentimento accusato dall'attaccante siciliano nel corso della gara disputata a Bisceglie ha imposto accertamenti diagnostici: la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di primo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita a Torre del Grifo. Domenica, alle 10.30, primo allenamento in vista di Turris-, in calendario mercoledì 17 marzo alle ...