Cassa integrazione e blocco licenziamenti salvano occupazione regionale (Di venerdì 12 marzo 2021) L’occupazione è cresciuta nel 2020 In Friuli Venezia Giulia nel 2020 il numero di occupati è stato pari in media a 513.600, in aumento di 2.100 unità rispetto al 2019 (+0,4%); la nostra è stata l’unica regione italiana a registrare una variazione positiva nello scorso anno. Nel Nordest il Veneto fa segnare un calo del -2,4%, l’Emilia Romagna del -2,1%, il Trentino Alto Adige del -2%. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. La media 2020 è la sintesi delle dinamiche trimestrali del mercato del lavoro, diversamente condizionate dall’emergenza sanitaria; in particolare il periodo tra marzo e maggio è stato quello maggiormente contrassegnato da un calo dell’occupazione, a cui ha fatto seguito una fase di recupero. L’adozione di nuove misure di restrizione dell’attività economica nel quarto trimestre ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) L’è cresciuta nel 2020 In Friuli Venezia Giulia nel 2020 il numero di occupati è stato pari in media a 513.600, in aumento di 2.100 unità rispetto al 2019 (+0,4%); la nostra è stata l’unica regione italiana a registrare una variazione positiva nello scorso anno. Nel Nordest il Veneto fa segnare un calo del -2,4%, l’Emilia Romagna del -2,1%, il Trentino Alto Adige del -2%. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Istat. La media 2020 è la sintesi delle dinamiche trimestrali del mercato del lavoro, diversamente condizionate dall’emergenza sanitaria; in particolare il periodo tra marzo e maggio è stato quello maggiormente contrassegnato da un calo dell’, a cui ha fatto seguito una fase di recupero. L’adozione di nuove misure di restrizione dell’attività economica nel quarto trimestre ...

Advertising

LegaSalvini : DICHIARAZIONI DI MATTEO SALVINI: INDENNIZZI SENZA CODICI ATECO, CARTELLE, PACE FISCALE, CASSA INTEGRAZIONE PER TUTT… - fattoquotidiano : INPS MULTATO I vertici dell'Istituto: “Perché non ci hanno mai multato per il Reddito di cittadinanza o la Cassa in… - Samantha_IT : RT @anamoRacsecnarF: Mi rode il culo perché per colpa di molti che se ne fottono della salute altrui,ci dobbiamo rimettere anche noi che le… - _FiniraBene : RT @anamoRacsecnarF: Mi rode il culo perché per colpa di molti che se ne fottono della salute altrui,ci dobbiamo rimettere anche noi che le… - giuditt14369016 : RT @fabrizio19651: LEGA: Belli questi movimenti di danaro da mezzo milione di euro, mentre i lavoratori si devono accontentare della cassa… -