Caso Lazio-Torino | il club biancoceleste | “Pronti ad agire nelle sedi preposte”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo emo in tutte leper far valere le nostre ragioni“. Queste le parole del portavoce del presidente dellaClaudio Lotito, Roberto Rao, in una nota per commentare la decisione del giudice sportivo che ha optato per la ripetizione della gara contro ile non per il 3 a 0 a tavolino. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha infatti rimesso ilalla Lega di A per definire la nuova calendarizzazione dell’incontro. Ricorsopermettendo, appunto. SportFace.