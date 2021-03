Caso AstraZeneca | l’annuncio dell’azienda | cosa emerge dall’analisi dei dati

(Di venerdì 12 marzo 2021) La situazione relativa al Covid-19 tiene in grande apprensione l’Italia e tutto il mondo. Ilrelativoè divampato nelle ultime ore. Ecco la posizione da partee… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di stasera con @petunianelsole: tutto su vaccini, tra caso AstraZeneca, caos europeo e emer… - fanpage : Domani il premier parlerà del caso vaccini #AstraZeneca - BelliniBellin13 : RT @MamolkcsMamol: Il caso Astrazeneca trascina l'Ema nella bufera - dasar : RT @f_ronchetti: Sarebbe il caso di scrivere da qualche parte nei titoli che al momento i casi di coagulazione in EU sono lo 0.0006%? #Astr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso AstraZeneca

... "Capisco che è doveroso somministrare il vaccino, ma da parte nostra abbiamo il dovere ... "In questosono stati individuati diversi trombi, compresa una occlusione della vena porta . ...Ila cui stiamo facendo riferimento è certamente preoccupante per cui è logico che si adotti ... direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, parlando del lotto di...GENOVA - Sarà l'Iss a occuparsi di analizzare i campioni di vaccino AstraZeneca prelevati dal lotto ABV 2856, per cui anche l'Italia ha disposto la sospensione. Così dopo i casi sospetti di trombosi, ...Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Il Veneto e il Friuli VG In relazione alla decisione dell'Aifa di vietare l'utilizzo delle dosi del lotto ABV2856 del ...