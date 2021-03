Casillasi | è finita la storia d’amore con Sara Carbonero | “Prendiamo strade diverse”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) E’latra Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e. A darne la notizia, è stato lo stesso campione portoghese che lo ha dichiarato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Sia io chesiamo enormemente orgogliosi della nostra famiglia e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempiti di felicità durante tutti questi anni di unione. Oggi il nostro amore prendema non lontane poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora. È una decisione molto ponderata e chedi comune accordo”. SportFace.