Casillas - Carbonero, ufficiale la separazione. Sara: 'Ora strade diverse' (Di venerdì 12 marzo 2021) Il loro bacio in diretta tv aveva fatto il giro del mondo. La prima immagine di un amore ufficializzato al grande pubblico dopo la vittoria della Spagna in finale al Mondiale 2010. Poi il matrimonio, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) Il loro bacio in diretta tv aveva fatto il giro del mondo. La prima immagine di un amore ufficializzato al grande pubblico dopo la vittoria della Spagna in finale al Mondiale 2010. Poi il matrimonio, ...

jstwaitsunshine : RT @_lasilviaaa: Iker Casillas e Sara Carbonero divorziano, e noi qua non abbiamo ancora superato il bacio in mondovisione nel 2010 post vi… - Ila_Jsmile : Iker Casillas e Sara Carbonero si sono separati. Io non la supero sta cosa. - Soulblavk0 : RT @_lasilviaaa: Iker Casillas e Sara Carbonero divorziano, e noi qua non abbiamo ancora superato il bacio in mondovisione nel 2010 post vi… - aurorav_7 : RT @_lasilviaaa: Iker Casillas e Sara Carbonero divorziano, e noi qua non abbiamo ancora superato il bacio in mondovisione nel 2010 post vi… - silviaa0733 : RT @_lasilviaaa: Iker Casillas e Sara Carbonero divorziano, e noi qua non abbiamo ancora superato il bacio in mondovisione nel 2010 post vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Casillas Carbonero Casillas - Carbonero, ufficiale la separazione. Sara: 'Ora strade diverse' Il momento ? Nel lungo post affidato ai social, Sara Carbonero ha spiegato come l'amore e l'impegno verso i figli resteranno la priorità per lei e Casillas: "È una decisione molto ponderata e che ...

Casillas, è finita con Sara Carbonero: 'Il nostro amore prende strade diverse' La famosa storia d'amore tra Iker Casillas , ex portiere del Real Madrid e Sara Carbonero è giunto al termine. A dare la notizia, già circolata con insistenza nei giorni scorsi, è stato lo stesso campione portoghese tramite il proprio ...

