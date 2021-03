Casellati all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario | “Sistema fiscale magmatico | necessario introdurre norme chiare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Il nostro. Le regole che lo governano sono tra le più stratificate, mutevoli e precarie al mondo. Non è facile per il contribuente orientarsi all’interno delletributarie, tanti sono i margini di ambiguità interpretativa; difficoltà che incontra anche l’amministrazione nella stima e nel controllo delle imposte”. Così la presidente del Senato, Elisabetta, in un passaggio del suo intervento alla cerimonia Inaugurale2021.quindi sottolinea che “in questa situazione serveunnormativo chiaro” dove però “eventuali modifiche, in ossequio al principio dell’affidamento, valgano solo per il futuro e non ...