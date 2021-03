Carrarese | nuovo caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra La nota

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carrarese nuovo

TUTTO mercato WEB

Non si tratta certo di nulla di: i guai col mal tempo come sopratutto le problematiche legate ... Lecco 50 Pro Patria 49 Juventus U23 46 Pontedera 41 Albinoleffe 39 Grosseto 3837 ...Casi di Covid tra alcuni giocatori dellacalcio 1908. Lo rende noto la stessa società sportiva di serie C sul sito con una nota: "A seguito delciclo di tamponi settimanali effettuati, sono confermati gli stati di positività ...Carrarese calcio 1908 informa che, dall’ultimo giro di tamponi effettuato in conformità al Protocollo vigente, sono confermati gli stati di positività già riscontrati con l’aggiunta di una nuova rinve ...Gara da non fallire per gli amaranto, reduci da quattro ko consecutivi e sprofondati all'ultimo posto della classifica. Il tecnico: "Noi non molliamo, siamo pronti a battagliare" ...