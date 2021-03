Caos Lombardia, da Fontana solo parole a vanvera. M5S: “Per completare il piano vaccinale mancano all’appello 700mila persone” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Il presidente Attilio Fontana ha dichiarato che fra due o tre settimane in Lombardia partirà la vaccinazione massiva” e così il governatore “ha confermato di non conoscere il piano vaccinale della sua stessa Regione, né la matematica”. Con queste parole il capogruppo del M5S al Pirellone, Massimo De Rosa, si lancia all’attacco del governatore leghista spiegando che “ad oggi, fra over 80 e pazienti cronici, per completare la seconda fase del piano vaccinale mancano all’appello all’incirca 700mila persone. Per rendere credibili le dichiarazioni del presidente in Lombardia si dovrebbero vaccinare 33mila persone al giorno per 21giorni, senza considerare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) “Il presidente Attilioha dichiarato che fra due o tre settimane inpartirà la vaccinazione massiva” e così il governatore “ha confermato di non conoscere ildella sua stessa Regione, né la matematica”. Con questeil capogruppo del M5S al Pirellone, Massimo De Rosa, si lancia all’attacco del governatore leghista spiegando che “ad oggi, fra over 80 e pazienti cronici, perla seconda fase delall’incirca. Per rendere credibili le dichiarazioni del presidente insi dovrebbero vaccinare 33milaal giorno per 21giorni, senza considerare ...

