Caos decessi dopo il vaccino: ora i pm indagano sulle reazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Valentina Dardari Le morti sospette del sottufficiale della Marina e dell’agente dell’Anticrimine hanno fatto partire le indagini. I familiari vogliono vederci chiaro Sono partite le indagini per fare chiarezza su due morti sospette, quella di Stefano Paternò, 43enne sottufficiale della Marina militare e quella dell’agente dell’Anticrimine Davide Villa di 50 anni: entrambi avevano ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca. Per l’esattezza potrebbe essere stata proprio la dose di siero ad aver prodotto effetti letali nei due casi. Paternò è morto poche ore dopo l’inoculazione, mentre Villa è deceduto dopo ben 12 giorni di agonia. E in entrambi i casi si trattava di due fiale prese dallo stesso stock, il lotto ABV2856, sequestrato dalla Procura di Siracusa. Una strana coincidenza, tanto da aver portato ieri l’Aifa a ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Valentina Dardari Le morti sospette del sottufficiale della Marina e dell’agente dell’Anticrimine hanno fatto partire le indagini. I familiari vogliono vederci chiaro Sono partite le indagini per fare chiarezza su due morti sospette, quella di Stefano Paternò, 43enne sottufficiale della Marina militare e quella dell’agente dell’Anticrimine Davide Villa di 50 anni: entrambi avevano ricevuto la prima dose diAstrazeneca. Per l’esattezza potrebbe essere stata proprio la dose di siero ad aver prodotto effetti letali nei due casi. Paternò è morto poche orel’inoculazione, mentre Villa è decedutoben 12 giorni di agonia. E in entrambi i casi si trattava di due fiale prese dallo stesso stock, il lotto ABV2856, sequestrato dalla Procura di Siracusa. Una strana coincidenza, tanto da aver portato ieri l’Aifa a ...

gWoodi : #ItalyCoronavirus Attraverso le estensioni di blocco dei decessi sono aumentati i suicidi, violenza domestica, abus… - ROSE64434610 : - rosesenzanumeri : In un paese normale, questo buffone non sarebbe al 23%. #RegioneLombardia, a guida @LegaSalvini, dovrebbe far apri… - Marilen36113366 : Provvedimenti non presi per il caos che regna in questo governo stanno causando una tragedia di decessi e ricoveri… - SaverioMascaro : RT @Dov_EL: @Fantaliz837 @AngeloCiocca E un dato di fatto aldilà della tesi medica . Basta vedere cosa sta succedendo in Campania , qui in… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos decessi Pagamento bollo auto: sospeso in questa regione ... in alcune Regioni sono ancora troppi i decessi e i malati ricoverati in terapia intensiva. La ... In questo caos totale per fortuna c'è anche chi pensa di dare una mano ai cittadini per quanto riguarda ...

Scuole, chiuso un altro distretto. Flor: Siamo in piena emergenza ... inizialmente sembrava prevedere un'ordinanza dei sindaci con non poco caos nel Padovano. Quando il ... Continua anche la triste conta dei decessi: 10.041 da inizio pandemia, pi 23 nell'ultima giornata. ...

"Tre eventi fatali", sospeso lotto di AstraZeneca. Aifa rassicura L'Unione Sarda.it "Tre eventi fatali", sospeso lotto di AstraZeneca. Aifa rassicura Caos AstraZeneca, in Italia e in mezza Europa. In seguito alla segnalazione di alcuni eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione di dosi del vaccino anti-Covid appartenenti al lotto ...

Covid: Brescia da rosso già a inizio settimana. AstraZeneca sospeso Il comitato regionale aveva chiesto più restrizioni. In Poliambulanza partita di vaccino sospeso da Aifa. Giovedì altri 1.124 positivi, 17 le vittime ...

... in alcune Regioni sono ancora troppi ie i malati ricoverati in terapia intensiva. La ... In questototale per fortuna c'è anche chi pensa di dare una mano ai cittadini per quanto riguarda ...... inizialmente sembrava prevedere un'ordinanza dei sindaci con non poconel Padovano. Quando il ... Continua anche la triste conta dei: 10.041 da inizio pandemia, pi 23 nell'ultima giornata. ...Caos AstraZeneca, in Italia e in mezza Europa. In seguito alla segnalazione di alcuni eventi avversi gravi in concomitanza con la somministrazione di dosi del vaccino anti-Covid appartenenti al lotto ...Il comitato regionale aveva chiesto più restrizioni. In Poliambulanza partita di vaccino sospeso da Aifa. Giovedì altri 1.124 positivi, 17 le vittime ...