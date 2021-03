(Di venerdì 12 marzo 2021) Questa sera, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, il nuovo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema,musica etv italiana. Ma vediamo insieme lee gliIl programma, già stasera con la, darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, il protagonista si godrà la “sorpresa” a lui dedicata, ignaro di tutto ...

Advertising

Radio1Rai : Parte stasera 'Canzone segreta' nuovo show in prima serata di @RaiUno e #RaiPlay @raiofficialnews condotto da… - Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - UnDueTreBlog : “Canzone segreta” – Serena Rossi alla conduzione del nuovo programma di Raiuno. - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 12 MARZO 2021: UN VENERDÌ TRA LA CANZONE SEGRETA, THE GOOD DOCTOR E LE REPLICHE DI CIAO DARWI... https… - HerrBrown_ : Sono piuttosto curioso di capire che programma sarà Canzone Segreta -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone segreta

: Serena Rossi si prepara tra poche ore allo show Tv novità di Rai Uno. Lo show inizierà alle ore 21.25. Come funziona il nuovo format della Rete Ammiraglia?: come ...Parte oggi venerdì 12 marzo alle 21:30 La, il nuovo show in prima serata di Rai 1 presentato da Serena Rossi : nella prima puntata sono previsti ben sette ospiti , o dovremmo scrivere "protagonisti", cioè Virginia Raffaele , ...In onda su Rai Uno con ‘La canzone segreta’, l’attrice napoletana sarà la colonna portante di un imperdibile programma televisivo. Di cui la musica è, come sempre, la colonna portante. Ospite di ...Canzone segreta: anticipazioni e ospiti della prima puntata dello show di Serena Rossi in onda oggi, venerdì 12 marzo 2021, alle ore 21,25 ...