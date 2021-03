Cantù | anziana salvata dalla Polizia locale | era caduta in casa durante la notte

(Di venerdì 12 marzo 2021)(Como), 12 marzo 2021 - Non dava più notizie di sé da un paio di giorni una donna di 72 anni, non autosufficiente , che ieri sera è stata soccorsa dagli agenti delladi...

... non autosufficiente , che ieri sera è stata soccorsa dagli agenti della polizia locale di... Un intervento provvidenziale perché l'è stata trovata riversa sul pavimento, in uno stato di ...Ieri sera, giovedì 11 marzo, alle 19 il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è intervenuto in via Selvaregina a, a seguito della segnalazione di un probabile malore in casa.