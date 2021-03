Canoa velocità | assegnati a Milano i Mondiali 2025 Battute Montemor o Velho | Poznan e Plovdiv

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sarà l’Idroscalo diad ospitare idie paradel: battuta la concorrenza di(Portogallo),(Polonia) e(Bulgaria). L’ultima volta che la rassegna iridata si era tenuta nella città meneghina correva l’anno 2015. Questo il commento del presidente federale, Luciano Buonfiglio: “Un successo ottenuto con un metodo di lavoro sinergico, ovvero giocare di squadra per far vincere l’Italia e il suo un patrimonio di eccellenze davvero unico. Sono davvero felice di essere riuscito, in fase di candidatura, a mettere insieme tutte le autorità sportive e politiche, nazionali e locali. Un sentito ringraziamento al Presidente del Comitato Organizzatore Marco ...

L'Idroscalo di Milano ospiterà i Campionati del Mondo die paracanoa del 2025. Il Board dell'International Canoe Federation, riunitosi venerdì 12 marzo in via telematica, ha giudicato vincente la candidatura italiana assegnando l'...Ora l'attenzione va verso i Mondiali diJunior e Under 23 per l'anno 2023, già assegnati ad Auronzo di Cadore durante la riunione ICF del 15 marzo 2019 a Pechino. Proprio in questi ...