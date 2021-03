Camping a Cavallino | Baggio e spaghetti | Eriksen-Italia | amore storico Ma Ed Sheeran…

(Di venerdì 12 marzo 2021) Le vacanze sull'Adriatico, la cucina mediterranea e la maglia dell'Inter di Roberto. La passione di Christianper l'Inter è datata. La Gazzetta dello Sport racconta cosa c'è dietro la passione del centrocampista danese dei nerazzurri per il Belpaese."Da piccolo villeggiava con la famiglia in un, vicino Jesolo, e quelle partite sulla spiaggia sono ancora tra i ricordi più lieti di gioventù. Papà Thomas gli comprò una maglia a strisce nere e azzurre con il nomeimpresso dietro. Roby, il giocatore più amato in famiglia, a quei tempi era interista: il destino, a volta, sa divertirsi. Certo, il Christian bambino non avrebbe mai immaginato di stabilirsi qui e imparare i nostri usi e costumi: glial pomodoro, ad esempio, sono immancabili ...

Advertising

camping_news : Campingplatz 'Camping Village Marina Di Venezia' in Cavallino - _MDelon : #Eriksen:'La prima maglia da calcio che ho avuto è quella del Divin Codino, Roberto #Baggio'. 'C'è un posto in Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Camping Cavallino

Turismo & Attualità

Baia Holiday ha dato il via in questi giorni alle vendite della stagione 2021 che inizierà già a partire dal 25 marzo . Le prime strutture ad aprire i battenti saranno ilVillage, in Veneto, e ilVillage Mare Pineta, in Friuli-Venezia Giulia. Dal 1° aprile, in successione, saranno operative le altre strutture di proprietà del gruppo, ubicate ...Baia Holiday ha dato il via in questi giorni alle vendite della stagione 2021 che inizierà già a partire dal 25 marzo . Le prime strutture ad aprire i battenti saranno ilVillage, in Veneto, e ilVillage Mare Pineta, in Friuli-Venezia Giulia. Dal 1° aprile, in successione, saranno operative le altre strutture di proprietà del gruppo, ubicate ...La Gazzetta dello Sport racconta la passione del centrocampista danese dell'Inter per l'Italia. Ma se si parla di ...