Campania zona rossa, De Luca: "E' come marzo 2020" (Di venerdì 12 marzo 2021) Campania zona rossa vuol dire "stare a casa come a marzo dell'anno scorso". A dirlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca che avverte: "Bisogna entrare nell'ordine delle idee che i nostri comportamenti devono diventare simili a quelli di febbraio e marzo dello scorso anno: si sta in casa, quando non è assolutamente indispensabile per ragioni di lavoro o sanitarie andare fuori". "Quando cominci ad avere 25mila positivi in Italia e 4-500 morti ogni giorno, vuol dire che siamo in guerra. Siamo in una situazione per la quale ormai, quasi in ogni condominio, c'è un nostro concittadino che muore. Dovremo convincerci che non siamo in una condizione di ordinaria amministrazione e purtroppo non tutti lo hanno capito, fra i nostri concittadini, ma anche fra alcuni ...

