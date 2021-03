Campania zona rossa, 2.644 nuovi contagi e 29 morti: bollettino (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 2.644 i nuovi contagi da coronavirus in Campania zona rossa secondo il bollettino il bollettino di oggi, 12 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 2.644 nuovi positivi, 702 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 22.066 (di cui 3.610 antigenici). Il totale dei casi di positività al coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 298.233 (di cui 9.993 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.201.486 (di cui 154.770 antigenici). Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 è 4.632. Sono 1.418 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 2.644 ida coronavirus insecondo ilildi oggi, 12 marzo. Registrati inoltre altri 29, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 2.644positivi, 702 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 22.066 (di cui 3.610 antigenici). Il totale dei casi di positività al coronavirus registrati indall’inizio dell’emergenza sale a 298.233 (di cui 9.993 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.201.486 (di cui 154.770 antigenici). Il totale dei decessi indall’inizio della pandemia da Covid-19 è 4.632. Sono 1.418 i...

