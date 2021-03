Campania, vertice urgente dell’Unità di Crisi: sospesi 2 lotti AstraZeneca. Ok alle vaccinazioni (Di venerdì 12 marzo 2021) In Campania sono stati sospesi due lotti del vaccino AstraZeneca per ulteriori approfondimenti. Intanto le vaccinazioni proseguiranno normalmente, come stabilito dall’Unità di Crisi regionale che si è riunita stamattina, con convocazione urgente, per affrontare il tema del lotto sospetto. In queste ore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Insono statiduedel vaccinoper ulteriori approfondimenti. Intanto leproseguiranno normalmente, come stabilito dall’Unità diregionale che si è riunita stamattina, con convocazione, per affrontare il tema del lotto sospetto. In queste ore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

St4tlerWaldorf : Perchè se le arterie non ce le ha appilate l'olio delle pizze fritte di Florenzano alla Pignasecca che vuoi che di… - ciropellegrino : #Astrazeneca, in #Campania la vaccinazione non si ferma: la decisione dell'Unità di crisi dopo vertice urgente… - tg2rai : La Campania passa in rosso. Zona arancione anche per Veneto e Friuli Venezia Giulia. La campagna vaccinale al centr… - LndCampania : Consiglio Federale: ok alla ripresa dei campionati regionali di vertice -