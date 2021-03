Cambiano (di nuovo) i colori. L'Italia è zona rossa a Pasqua (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Galici Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge per le misure di contenimento più stringenti contro il coronavirus a Pasqua Oggi è il giorno decisivo per determinare le nuove chiusure nel Paese a fronte di un elevato aumento nei contagi. Dopo l'incontro tra Regioni, Governo, Anci e Upi alla luce delle rilevazioni sui contagi dell'Iss, il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza del decreto legge. Ieri sono trapelate alcune notizie in merito alla volontà di fare un ulteriore giro di vite per evitare il tracollo del sistema sanitario e una nuova ondata di morti da coronavirus, anche alla luce della necessità di contenere la diffusione dei contagi per agevolare la somministrazione dei vaccini. Le nuove misure saranno valide dal 15 marzo e fino al 6 aprile, Pasqua inclusa, senza un ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Galici Il Consiglio dei ministri ha approvato ildecreto legge per le misure di contenimento più stringenti contro il coronavirus aOggi è il giorno decisivo per determinare le nuove chiusure nel Paese a fronte di un elevato aumento nei contagi. Dopo l'incontro tra Regioni, Governo, Anci e Upi alla luce delle rilevazioni sui contagi dell'Iss, il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza del decreto legge. Ieri sono trapelate alcune notizie in merito alla volontà di fare un ulteriore giro di vite per evitare il tracollo del sistema sanitario e una nuova ondata di morti da coronavirus, anche alla luce della necessità di contenere la diffusione dei contagi per agevolare la somministrazione dei vaccini. Le nuove misure saranno valide dal 15 marzo e fino al 6 aprile,inclusa, senza un ...

