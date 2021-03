Calciomercato Roma | suggestione Belotti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il club capitolino sta pensando già al futuro. I giallorossi sono infatti alla ricerca di un attaccante, data la probabile partenza di Dzeko a fine stagione. I riflettori sono quindi ora tutti puntati su Andrea, il cui rinnovo con il Torino è sempre più lontano, anche se Cairo farà di tutto per convincerlo a restare. Andreaalla? Nonostante la tregua tra Edin Dzeko e Fonseca, l’attaccante bosniaco potrebbe dire addio in estate alla, che deve dunque correre ai ripari e cercare un ipotetico e valido sostituto dell’attuale numero 9. L’estate sarà sicuramente decisiva per l’attacco dellae qualora Dzeko lasciasse la capitale lapotrebbe trasformarsi ben presto in una pista concreta. I giallorossi non hanno infatti ...