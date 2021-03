Calcio, vittorie per Lazio ed Atalanta negli anticipi della Serie A 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Il Calcio in Italia ha visto scattare l’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 15.00 pirotecnico 3-2 tra Lazio e Crotone, mentre nell’incontro delle ore 20.45 nella ripresa l’Atalanta ha battuto lo Spezia per 3-1. La Lazio è passata in vantaggio contro il Crotone al 14? con Milinkovic-Savic, ma Simy l’ha ripresa al 29?. Nuovo vantaggio dei laziali al 39? con Luis Alberto, altro pari di Simy al 50? su rigore. La rete decisiva è di Caicedo, appena entrato in campo, al minuto 84. Dopo uno scialbo primo tempo, concluso sullo 0-0, l’Atlanta ha sbrogliato la pratica Spezia nella ripresa: vantaggio orobico al 53? con Pasalic, mentre a ruota Muriel ha trovato il raddoppio, firmando il 2-0 al 55?. Tris con doppietta personale di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Ilin Italia ha visto scattare l’ottava giornata del girone di ritornoA 2020-: nel match delle ore 15.00 pirotecnico 3-2 trae Crotone, mentre nell’incontro delle ore 20.45 nella ripresa l’ha battuto lo Spezia per 3-1. Laè passata in vantaggio contro il Crotone al 14? con Milinkovic-Savic, ma Simy l’ha ripresa al 29?. Nuovo vantaggio dei laziali al 39? con Luis Alberto, altro pari di Simy al 50? su rigore. La rete decisiva è di Caicedo, appena entrato in campo, al minuto 84. Dopo uno scialbo primo tempo, concluso sullo 0-0, l’Atlanta ha sbrogliato la pratica Spezia nella ripresa: vantaggio orobico al 53? con Pasalic, mentre a ruota Muriel ha trovato il raddoppio, firmando il 2-0 al 55?. Tris con doppietta personale di ...

