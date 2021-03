Calcio | Motsepe nuovo presidente della CAF | è la nona persona più ricca d’Africa

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il sudafricano Patriceè ilConfederazione africana di(Caf): una vittoria che ha ottenuto senza dover avere la meglio sui rivali, dato che tutti gli altri candidati si sono ritirati dalla competizione. Una pura formalità per il 59enne dopo essere stato eletto oggi senza candidati antagonisti. “È un grande onore e privilegio per me (essereCaf, ndr)”, ha detto, lapiùsecondo la rivista Forbes. “Permettetemi di ringraziare il mio fratello Gianni (Infantino, ilFifa, ndr) per la visione e l’incoraggiamento all’unità. Possiamo affrontare le sfide ...