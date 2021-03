Calcio: in Israele i tifosi vaccinati potranno assistere alle partite (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora grossi passi avanti in Israele nella lotta al Coronavirus grazie al vaccino. A partire da questo fine settimana, i tifosi di Calcio israeliani, purché vaccinati, potranno tornare a vedere le partite di Calcio dal vivo negli stadi, per gli incontri di prima e seconda divisione. La decisione è stata confermata dal capo della federCalcio israeliana. I tifosi dovranno dimostrare di essere stati vaccinati contro il Covid-19 attraverso il sistema del ‘passaporto verde’ fornito dalle autorità e il loro numero sarà contingentato e soggetto a regole di igiene e sicurezza. Negli stadi con capacità superiore ai 10mila posti sarà consentito l’ingresso fino a 1.500 persone, in quelli con capacità inferiore ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora grossi passi avanti innella lotta al Coronavirus grazie al vaccino. A partire da questo fine settimana, idiisraeliani, purchétornare a vedere ledidal vivo negli stadi, per gli incontri di prima e seconda divisione. La decisione è stata confermata dal capo della federisraeliana. Idovranno dimostrare di essere staticontro il Covid-19 attraverso il sistema del ‘passaporto verde’ fornito dautorità e il loro numero sarà contingentato e soggetto a regole di igiene e sicurezza. Negli stadi con capacità superiore ai 10mila posti sarà consentito l’ingresso fino a 1.500 persone, in quelli con capacità inferiore ...

Sorteggiati i gironi della prima fase dei Campionati Europei Under 19 e Under 17 Femminili 2021/2022 ... Bielorussia, Georgia, Kosovo, Lussemburgo Gruppo 2: Lituania, Croazia, Armenia, Kazakistan Gruppo 3: Ucraina, Estonia, Moldova, Macedonia del Nord Gruppo 4: Slovacchia, Israele, Isole Faroe Gruppo 5:...

Israele, per Netanyahu la prima storica visita ufficiale negli Emirati Abbonati a DAZN: ti aspetta il grande calcio. Puoi disdire quando vuoi Attiva ora Ann ... Ieri, durante una riunione al Cairo del Forum del gas del Mediterraneo - di cui sono membri Israele, Egitto, ...

