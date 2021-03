Caicedo: “La vittoria è merito di tutti. Io lavoro per giocare, poi è il mister che fa le scelte” (Di venerdì 12 marzo 2021) Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, match winner di giornata in casa biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Crotone. Queste le sue parole: “Vinto per merito mio? No, grazie al lavoro di tutti, ho avuto la fortuna di agganciare il tiro. Ma è merito di tutti. Come mai tanta sofferenza?Penso che tutte le squadre hanno avuto un momento di difficoltà. Questo momento è un po’ difficile, però c’è un buon ambiente. L’importante è aver vinto. Io lavoro per stare qua e giocare. Il mister ha deciso che ci sono altri 11 titolari, io lavoro a testa bassa“. Foto: twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Felipe, attaccante della Lazio, match winner di giornata in casa biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Crotone. Queste le sue parole: “Vinto permio? No, grazie aldi, ho avuto la fortuna di agganciare il tiro. Ma èdi. Come mai tanta sofferenza?Penso che tutte le squadre hanno avuto un momento di difficoltà. Questo momento è un po’ difficile, però c’è un buon ambiente. L’importante è aver vinto. Ioper stare qua e. Ilha deciso che ci sono altri 11 titolari, ioa testa bassa“. Foto: twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

