Cagliari | Semplici | “Portate nuove motivazioni Con la Juventus dobbiamo provarci”

Sette punti in tre partite, frutto di due successi e di un pareggio. Mister Leonardo Semplici ha riportato fiducia nel Cagliari dopo una prima parte di stagione davvero complessa. Il tecnico dei sardi ha parlato alla trasmissione radiofonica il Cagliari in Diretta in onda su Radiolina soffermandosi sull'impatto col club rossoblù e la prossima gara contro la Juventus.A tutto Semplici Inizia subito dai primi risultati positivi ottenuti mister Semplici: "I complimenti vanno fatti ai ragazzi che hanno fatto tre prestazioni in crescendo conquistando dei punti che ci aiutano a riportarci in carreggiata", ha esordito Semplici. "Cosa ho portato io? Ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici Arriva la Juventus, Semplici carica il Cagliari Con sette punti raccolti in tre partite il Cagliari targato Leonardo Semplici ha messo la testa fuori dalla zona retrocessione, complici anche le due partite non disputate dal Torino. Il cambio di guida tecnica sembra aver rivitalizzato la ...

Cagliari, Sottil, Walukiewicz e Tramoni personalizzato ...- Cagliari al lavoro nel pomeriggio di oggi al Centro Sportivo Asseminello, in vista della partita di domenica contro la Juventus . Dopo l'attivazione, il gruppo agli ordini di mister Semplici è ...

Cagliari, Semplici: "Sette punti in una settimana parevano impensabili" Corriere dello Sport.it Semplici non digerisce la Sampdoria: «È mancato qualcosa nella ripresa» Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, è tornato a commentare la partita contro la Sampdoria ai microfoni di Radiolina. All’allenatore non è piaciuto molto l’atteggiamento nella ripresa della ...

US – Duncan più Asamoah, il Cagliari riparte dal Ghana L’ex Fiorentina è ormai il metodista del 3-5-2 di Leonardo Semplici mentre il classe 1988 lavora per avere i novanta minuti nelle gambe Alfred Duncan è forse la sorpresa più piacevole del Cagliari di ...

