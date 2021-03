Cagliari, la carica di Semplici: “C’è fiducia e fame di rivalsa. Contro la Juventus dobbiamo provarci” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora pochi giorni e sarà Cagliari-Juventus.Mancano poco più di 48 ore alla sfida della "Sardegna Arena" tra Cagliari e Juventus, che andrà in scena domenica alle 18:00. Un impegno importante per la compagine rossoblù, attualmente al quartultimo posto in classifica, a sole due lunghezze di vantaggio dal Torino terzultimo. Una sfida presentata dal tecnico Leonardo Semplici, durante un'intervista concessa ai microfoni di Radiolina. "Contro la Juventus dobbiamo provarci. I bianconeri sono una grande squadra, sulla carta è una partita quasi impossibile, ma nella situazione in cui siamo è giusto cercare di raccogliere quei punti che possono darci ancora più continuità. Abbiamo le caratteristiche tecniche e soprattutto morali per giocare ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 marzo 2021) Ancora pochi giorni e sarà.Mancano poco più di 48 ore alla sfida della "Sardegna Arena" tra, che andrà in scena domenica alle 18:00. Un impegno importante per la compagine rossoblù, attualmente al quartultimo posto in classifica, a sole due lunghezze di vantaggio dal Torino terzultimo. Una sfida presentata dal tecnico Leonardo, durante un'intervista concessa ai microfoni di Radiolina. "la. I bianconeri sono una grande squadra, sulla carta è una partita quasi impossibile, ma nella situazione in cui siamo è giusto cercare di raccogliere quei punti che possono darci ancora più continuità. Abbiamo le caratteristiche tecniche e soprattutto morali per giocare ...

