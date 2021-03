Burioni attacca Astrazeneca: Il silenzio vergognoso della casa farmaceutica (Di venerdì 12 marzo 2021) Alice Torri La notizia del giorno è il ritiro del lotto ABV2856 del vaccino anti Covid di Astrazeneca, in seguito alla morte sospetta di un militare in Italia e ad altre segnalazioni in Europa. Anche Roberto Burioni è intervenuto sulla vicenda. Su ‘Twitter’, il noto virologo ha lanciato un duro attacco ad Astrazeneca. L’attacco di Roberto Burioni ad Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 marzo 2021) Alice Torri La notizia del giorno è il ritiro del lotto ABV2856 del vaccino anti Covid di, in seguito alla morte sospetta di un militare in Italia e ad altre segnalazioni in Europa. Anche Robertoè intervenuto sulla vicenda. Su ‘Twitter’, il noto virologo ha lanciato un duro attacco ad. L’attacco di Robertoad Improntaunika.it - Upday News.

Advertising

HuffPostItalia : Burioni attacca AstraZeneca: 'Notizie allarmanti sul vaccino e l'azienda tace' - SunnySabry : @mbx1900 Purtroppo sì. Esternazione legittima, ma un testo facilmente manipolabile da trogloditi in malafede. Puoi… - Destradipopolo : #BURIONI ATTACCA #ASTRAZENICA: “NOTIZIE ALLARMANTI SUL VACCINO E L’AZIENDA TACE” IL VIROLOGO: “POTREBBE DEGNARSI D… - antbar12 : RT @kattolikamente: Burioni all'inizio dell'epidemia del #covid19 in Cina diceva che non sarebbe arrivato in Italia. Poi ha voluto convince… - kattolikamente : Burioni all'inizio dell'epidemia del #covid19 in Cina diceva che non sarebbe arrivato in Italia. Poi ha voluto conv… -