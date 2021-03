Buon compleanno | Liza! Quanto vorremmo essere nella tua New York | New York

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 12 marzo 2021) “New, New, I want to wake up in that city, that doesn’t sleep” eloanche noi,Svegliarci in una città piena, colorata, chiassosa, felice, stanca, bistrattata, ubriaca. Ci piacerebbe tanto, Liza. Da più di un anno le nostre vita sono in stand-by e agogniamo con ogni fibra del nostrosvegliarci in una città che non dorme mai. Tu lo hai fatto, lo hai fatto per così tanto che i ricordi ti staranno soffocando. Vedere tutto spento e in bianco e nero, deve averti colpita. Liza, oggi compi gli anni, 75, e il più grande augurio che si possa fare a te e a tutti noi è: “to wake up in that city, that doesn’t sleep”., Liza Minnelli! La donna che ha saputo rinascere dalle ...