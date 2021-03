SecolodItalia1 : Buco da 450mila euro: Grillo impone ai suoi una colletta per liquidare il debito a Casaleggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Buco 450mila

Il Secolo d'Italia

Per non parlare deldieuro? «All'epoca eravamo due scappati di casa. Abbiamo fatto scelte manageriali scellerate, spendevamo, avevamo voci di costo che gravavano in modo pesante sul ...Per non parlare deldieuro? «All'epoca eravamo due scappati di casa. Abbiamo fatto scelte manageriali scellerate, spendevamo, avevamo voci di costo che gravavano in modo pesante sul ...