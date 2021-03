Brescia | variante inglese colpisce i giovani | tanti 40enni intubati | cala l’età media in Terapia intensiva

(Di venerdì 12 marzo 2021) Laimperversa a: la mutazione d’oltremanica del Coronavirus preoccupa gli ospedali della provincia la cui saturazione supera da qualche giorno il 90%. E ad essere colpiti sono soprattutto i. L’allarme arriva dalla Fondazione Poliambulanza, istituto ospedaliero con più di 100 anni di storia. Ètoday.it a riportarne i numeri.: è allarme in provincia Gli ospedalini ancora una volta al collasso: questa volta, però,dei contagiati – così come dei ricoverati – è di gran lunga inferiore. I sintomi sono tutt’altro che lievi.dei pazienti ...

... l'esperto ha mostrato preoccupazione per la diffusione dellainglese, ritenuta responsabile dei più di mille casi al giorno nelle due province più colpite (Milano e). Oltre ai ...... ordinario di Malattie Infettive dell'Università degli Studi die direttore UO Malattie ... Siamo fiduciosi, i vaccini disponibili, almeno sullaprevalente, quella inglese, si sono ...Responsabili e resistenti, in attesa che la curva tocchi il suo apice. «Mi aspetto il picco per fine marzo, poi speriamo di incamminarci... Scopri di più ...Il Comune di Concesio si avvicina ai mille casi di contagio dall’inizio della pandemia. Attualmente si contano 230 casi positivi in... Scopri di più ...