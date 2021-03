Brasile, clamoroso: arbitro urina in campo e viene ripreso dalle telecamere (Di sabato 13 marzo 2021) E’ successo per davvero: l’arbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim ha urinato a centrocampo prima di dare il fischio d’inizio alla partita di ieri sera fra Boavista e Goias, valida per la Coppa del Brasile. Il bisogno fisiologico al quale il direttore di gara non ha saputo resistere è stato ripreso dalle telecamere di SportTv che hanno immortalato la scena e le immagini in poche ore sono diventati virali, suscitando moltissimi commenti, alcuni anche pesanti. Per questo motivo, in difesa dell’arbitro Ribeiro è scesa in campo la ‘Associacao Nacional dos arbitros de Futebolì (Anaf), equivalente brasiliano dell’italiana Aia: “Denis Ribeiro non merita alcun tipo di punizione in ambito sportivo. Già basta la condanna ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) E’ successo per davvero: l’Denis da Silva Ribeiro Serafim hato a centroprima di dare il fischio d’inizio alla partita di ieri sera fra Boavista e Goias, valida per la Coppa del. Il bisogno fisiologico al quale il direttore di gara non ha saputo resistere è statodi SportTv che hanno immortalato la scena e le immagini in poche ore sono diventati virali, suscitando moltissimi commenti, alcuni anche pesanti. Per questo motivo, in difesa dell’Ribeiro è scesa inla ‘Associacao Nacional doss de Futebolì (Anaf), equivalente brasiliano dell’italiana Aia: “Denis Ribeiro non merita alcun tipo di punizione in ambito sportivo. Già basta la condanna ...

