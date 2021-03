Boxe, tre ori per gli azzurri youth al torneo ‘Emil Jechev Memorial’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Tre azzurri (Angeloni, Lombardi e Baldassi) sul gradino più alto del podio a Sofia, in Bulgaria. Altri due (Porrino e Vinciguerra) hanno conquistato l’argento e due si sono piazzati su quello più basso con altrettanti bronzi (Salerno, Fais). Si chiude positivamente il bilancio al torneo ‘Emil Jechev Memorial’. Carlo Yoel Angeloni è stato eletto miglior Boxer dell’agone e la squadra azzurra ha ricevuto il premio come ‘Miglior Team’. “Ottime le prestazioni dei ragazzi per tutta la durata del torneo. Spiace per la sconfitta di Vinciguerra, che avrebbe meritato l’oro. Contento per il premio come miglior team e per quello ad Angeloni come Best Boxer”, ha commentato il coach Fabrizio Cappai. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Tre(Angeloni, Lombardi e Baldassi) sul gradino più alto del podio a Sofia, in Bulgaria. Altri due (Porrino e Vinciguerra) hanno conquistato l’argento e due si sono piazzati su quello più basso con altrettanti bronzi (Salerno, Fais). Si chiude positivamente il bilancio al. Carlo Yoel Angeloni è stato eletto migliorr dell’agone e la squadra azzurra ha ricevuto il premio come ‘Miglior Team’. “Ottime le prestazioni dei ragazzi per tutta la durata del. Spiace per la sconfitta di Vinciguerra, che avrebbe meritato l’oro. Contento per il premio come miglior team e per quello ad Angeloni come Bestr”, ha commentato il coach Fabrizio Cappai. SportFace.

