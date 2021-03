Bordoni (Lega), domenica ecologica targata Raggi è contro ogni buon senso (Di venerdì 12 marzo 2021) La domenica ecologica in programma per il 14 marzo ' targata Raggi è contro ogni buon senso e di cattivo gusto nei confronti dei romani '. Lo afferma in una nota il il consigliere capitolino della ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) Lain programma per il 14 marzo 'e di cattivo gusto nei confronti dei romani '. Lo afferma in una nota il il consigliere capitolino della ...

Advertising

vivinbaro : RT @leggoit: Bordoni (Lega), domenica ecologica targata Raggi è contro ogni buon senso - leggoit : Bordoni (Lega), domenica ecologica targata Raggi è contro ogni buon senso - LavoroLazio_com : Domenica ecologica prima di zona rossa, Bordoni (LEGA): 'Raggi contro buon senso esaspera romani' “Domenica ecologi… - LavoroLazio_com : Commercio, Bordoni (LEGA): 'Non è certo il tempo per concessioni a tempo che attaccano il principio di... - Bordoni_Roma : RT @matteosalvinimi: In diretta da Roma, conferenza stampa sul progetto della Lega per la Capitale, state con noi. #romatornacapitale ??LI… -