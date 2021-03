Boom di parti gemellari, mai così tanti nel mondo (Di venerdì 12 marzo 2021) E' Boom di parti gemellari nel mondo : sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un neonato ogni 42 è un gemello. Si tratta del picco più alto degli ultimi quarant'anni, e probabilmente di tutta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) E'dinel: sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un neonato ogni 42 è un gemello. Si tratta del picco più alto degli ultimi quarant'anni, e probabilmente di tutta la ...

Advertising

Corriere : Nel mondo è boom di parti gemellari: uno ogni 42. Mai così tanti dal 1980 - Marilenapas : RT @AnsaScienza: E' boom di parti gemellari nel #mondo Sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un #neonato ogni 42 è un #gemello #ansas… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Nel mondo è boom di parti gemellari: uno ogni 42. Mai così tanti dal 1980 - mcaratozzolo58 : RT @AnsaScienza: E' boom di parti gemellari nel #mondo Sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un #neonato ogni 42 è un #gemello #ansas… - Flavr7 : RT @AnsaScienza: E' boom di parti gemellari nel #mondo Sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un #neonato ogni 42 è un #gemello #ansas… -