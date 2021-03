Bonus baby sitter e congedi parentali in arrivo | le ultime novità

(Di venerdì 12 marzo 2021) Incon il decreto sostegno unfino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine, in alternativa al congedo parentale. Sono leapprese da fonti di governo, al termine del Consiglio dei ministri. Come è sempre stato negli scorsi mesi di pandemia covid, queste due misure di sostegno ai genitori lavoratori e lavoratrici si potranno utilizzare in modo alternativo. O uno o l’altro. Iprevisti dal nuovo decreto Covid saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking. L’introdunzione di queste due agevolazioni era stata già ...

elenabonetti : I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appe… - elenabonetti : Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell'ordine abbiamo previsto il bonus baby sitter fino… - marcodimaio : 290 milioni di euro la cifra stanziata dal Governo a sostegno delle famiglie italiane con #congedi parentali, dirit…

Se tutta l'Italia va verso la zona rossa cosa succede a chi va a scuola? E soprattutto cosa succede ai genitori di chi va a scuola? Si può ricorrere al- sitter o ai congedi? Da quando? Chi ne ha diritto? Facciamo chiarezza: chi è in zona rossa dovrà tenere i figli a casa. Non ci saranno più lezioni in presenza per tutti gli alunni: dagli ...Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell'ordine è invece previsto unsitter fino a 100 euro alla settimana. Gelmini, oggi dl non dpcm, Draghi vuole confronto ...Il piano del Governo prevede sostegni e congedi per le famiglie: le nuove modalità per fruire del congedo parentale Covid 2021.“I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appena approvato in Consiglio dei Ministri. Si tratta di 290 milioni di euro per far ...