Bonus baby sitter e congedi parentali in arrivo: le ultime novità del governo (Di venerdì 12 marzo 2021) In arrivo con un Bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine, in alternativa al congedo parentale. Sono le ultime novità apprese da fonti di governo, al termine del Consiglio dei ministri. Ci sarà inoltre il diritto allo smart working Il premier Mario Draghi ha rassicurato tutti, parlando in conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino anche qu questo punto: “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 marzo 2021) Incon unfino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine, in alternativa al congedo parentale. Sono leapprese da fonti di, al termine del Consiglio dei ministri. Ci sarà inoltre il diritto allo smart working Il premier Mario Draghi ha rassicurato tutti, parlando in conferenza stampa al centro vaccinale di Fiumicino anche qu questo punto: “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l’accesso ai...

