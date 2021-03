Boniek: “Cambiare la regola dei gol in trasferta”. (Di venerdì 12 marzo 2021) di Redazione. La spiegazione più originale sulla clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champion League viene da un’ex bianconero che di coppe e di gol in Europa... Leggi su freeskipper (Di venerdì 12 marzo 2021) di Redazione. La spiegazione più originale sulla clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champion League viene da un’ex bianconero che di coppe e di gol in Europa...

Advertising

freeskipperIT : Boniek: 'Cambiare la regola dei gol in trasferta'. - GoalItalia : L'eliminazione della Juve secondo Boniek 'Fuori dalla Champions per i goal in trasferta, regola da cambiare' ?? -