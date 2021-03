Bologna, multa di mille euro per un volantino pro rapper spagnolo (Di venerdì 12 marzo 2021) BOLOGNA – Una multa di quasi mille euro per aver appeso un volantino “con acqua e farina” in solidarietà a Pablo Hasel, il rapper arrestato in Catalogna con l’accusa di aver inneggiato al terrorismo nei suoi post e nelle sue canzoni, in particolare contro la Corona spagnola. È quella che si è vista recapitare il collettivo Noi restiamo che nei giorni scorsi, proprio durante un presidio aveva affisso davanti al portone di via Zamboni 36, dove ha sede la biblioteca di Discipline umanistiche dell’Università di Bologna. “Abbiamo fatto un attacchinaggio con acqua e farina, niente di distruttivo per il palazzo storico dell’Università, e per questo sono stati sanzionati due compagni di Noi restiamo dalla Digos: quasi mille euro per un foglio di carta appesa“, spiega Antonio, un attivista. Una punizione “sproporzionata”, dovuta secondo il collettivo al “messaggio di denuncia politica che conteneva”. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) BOLOGNA – Una multa di quasi mille euro per aver appeso un volantino “con acqua e farina” in solidarietà a Pablo Hasel, il rapper arrestato in Catalogna con l’accusa di aver inneggiato al terrorismo nei suoi post e nelle sue canzoni, in particolare contro la Corona spagnola. È quella che si è vista recapitare il collettivo Noi restiamo che nei giorni scorsi, proprio durante un presidio aveva affisso davanti al portone di via Zamboni 36, dove ha sede la biblioteca di Discipline umanistiche dell’Università di Bologna. “Abbiamo fatto un attacchinaggio con acqua e farina, niente di distruttivo per il palazzo storico dell’Università, e per questo sono stati sanzionati due compagni di Noi restiamo dalla Digos: quasi mille euro per un foglio di carta appesa“, spiega Antonio, un attivista. Una punizione “sproporzionata”, dovuta secondo il collettivo al “messaggio di denuncia politica che conteneva”.

