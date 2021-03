Bologna, il cantante Gianni Morandi ricoverato per ustioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente domestico per il cantante che ha riportato ustioni alle mani e alle gambe Gianni Morandi, 76 anni, si stava dedicando ad alcuni lavori di giardinaggio ieri pomeriggio e aveva condiviso uno scatto con i suo fan, pubblicato sulla sua pagina Facebook. “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…” ha scritto come commento al selfie il cantante di Monghidoro. La dinamica dell’incidente Il cantante aveva raccolto alcuni rami e potato alcune piante. Poi ha dato fuoco ad alcune sterpaglie e ha perso l’equilibrio ed è scivolato sulle sterpaglie roventi con le mani e le gambe. I soccorsi E’ stato subito soccorso dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore ed è stato prima ricoverato con un urgenza a Bologna ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Incidente domestico per ilche ha riportatoalle mani e alle gambe, 76 anni, si stava dedicando ad alcuni lavori di giardinaggio ieri pomeriggio e aveva condiviso uno scatto con i suo fan, pubblicato sulla sua pagina Facebook. “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…” ha scritto come commento al selfie ildi Monghidoro. La dinamica dell’incidente Ilaveva raccolto alcuni rami e potato alcune piante. Poi ha dato fuoco ad alcune sterpaglie e ha perso l’equilibrio ed è scivolato sulle sterpaglie roventi con le mani e le gambe. I soccorsi E’ stato subito soccorso dai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore ed è stato primacon un urgenza a...

