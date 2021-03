Bolle e la foto nudo su Instagram, le fan in visibilio: “C’è chi ha zoomato e chi mente” (Di venerdì 12 marzo 2021) Eccellenza nel mondo della danza ed orgoglio italiano, Roberto Bolle è ammirato in Italia e nel mondo. D’altra parte, è il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York: un fuoriclasse assoluto. Ha anche un importante seguito social, con oltre 740mila follower su Instagram. Follower che delizia con foto e video di scena, ma anche con foto tratte dalla vita di tutti i giorni, dove appare in tutta la sua forma (da prendere in senso letterale: è incredibile davvero come in Roberto Bolle sia possibile ammirare ogni singolo fascio di muscoli – vederlo è una lezione di anatomia). Visualizza questo post su ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021) Eccellenza nel mondo della danza ed orgoglio italiano, Robertoè ammirato in Italia e nel mondo. D’altra parte, è il primo ballerino al mondo a essere contemporaneaÉtoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York: un fuoriclasse assoluto. Ha anche un importante seguito social, con oltre 740mila follower su. Follower che delizia cone video di scena, ma anche contratte dalla vita di tutti i giorni, dove appare in tutta la sua forma (da prendere in senso letterale: è incredibile davvero come in Robertosia possibile ammirare ogni singolo fascio di muscoli – vederlo è una lezione di anatomia). Visualizza questo post su ...

