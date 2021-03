Blomqvist su Ibrahimovic: “Giusto il suo ritorno in Nazionale” | News (Di venerdì 12 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. L'ex centrocampista del Milan Jesper Blomqvist ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno nella Nazionale svedese Blomqvist su Ibrahimovic: “Giusto il suo ritorno in Nazionale” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. L'ex centrocampista del Milan Jesperha parlato di Zlatane del suonellasvedesesu: “il suoinPianeta Milan.

Advertising

PianetaMilan : #Blomqvist su @Ibra_official : 'Giusto il suo ritorno in #Nazionale ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - mirko_masella : RT @sportli26181512: TMW - Blomqvist: 'Ibra ha ritrovato la passione per la Svezia. Giusto il ritorno in Nazionale': Intervenuto ai microfo… - sportli26181512 : TMW - Blomqvist: 'Ibra ha ritrovato la passione per la Svezia. Giusto il ritorno in Nazionale': Intervenuto ai micr… -