Bird Box: in arrivo un film spinoff spagnolo prodotto per Netflix (Di venerdì 12 marzo 2021) Il film Bird Box con protagonista Sandra Bullock avrà uno spinoff spagnolo attualmente in fase di sviluppo per Netflix. Bird Box, il film Netflix con Sandra Bullock, avrà uno spinoff spagnolo realizzato da Àlex e David Pastor. Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama del nuovo lungometraggio. I fratelli Pastor hanno già diretto il thriller Carriers e la serie The Head, prodotta per HBO Max. Il film spinoff di Bird Box potrà inoltre contare sul sostegno di Dylan Clark (The Batman) e Chris Morgan (Hobbs & Shaw) nel team della produzione che comprenderà anche Susanne Bier, regista del lungometraggio con star Sandra Bullock. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 marzo 2021) IlBox con protagonista Sandra Bullock avrà unoattualmente in fase di sviluppo perBox, ilcon Sandra Bullock, avrà unorealizzato da Àlex e David Pastor. Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama del nuovo lungometraggio. I fratelli Pastor hanno già diretto il thriller Carriers e la serie The Head, prodotta per HBO Max. IldiBox potrà inoltre contare sul sostegno di Dylan Clark (The Batman) e Chris Morgan (Hobbs & Shaw) nel team della produzione che comprenderà anche Susanne Bier, regista del lungometraggio con star Sandra Bullock. ...

