Binotto | “Sainz ha bisogno di tempo”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Mattiacrede cheabbia ancoradiper entrate alla perfezione nei meccanismi del team Ferrari. Lo spagnolo, ha svolto solo pochi test al simulatore oltre alla sessione pomeridiana dei test del Bahrain alla guida della SF21.: quando lo spagnolo sarà al 100%? Serviràper vedere il miglior Carlosin Ferrari. Lo spagnolo, ha svolto solo poche sessioni al simulatore oltre ai test di Fiorano con la SF71H. Nella giornata di oggi,ha avuto il primo vero approccio con la SF21 dopo i cento chilometri percorsi in occasione dei “filming day” in quel di Fiorano. Il team principal, ha parlato così del pilota spagnolo: “Sappiamo che per Carlos sarà una sfida. ...

Ultime Notizie dalla rete : Binotto Sainz

...in qualche modo sarà rimasto in testa a tutti alla Scuderia ora che al comando c'è Mattia. ... Nel pomeriggio è toccato a Carlosscendere in pista e lo spagnolo ha chiuso in quinta ...... nel pomeriggio toccherà a Carlos. Formula 1 Ferrari SF21: più cavalli basteranno per sfidare ... Mercedes, Red Bull: le macchine del Mondiale F1 2021 IERI A 18:08 Formula 1presenta la ...Mattia Binotto crede che Sainz abbia ancora bisogno di tempo per entrate alla perfezione nei meccanismi del team Ferrari. Lo spagnolo, ha svolto solo pochi test al simulatore oltre alla sessione ...I risultati di una prima lunga giornata di prove in pista in Bahrain: Red Bull veloce, giornata storta per Mercedes ...