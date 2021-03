Biden sicuro: “Vaccini per tutti gli americani entro il primo maggio”. Sarà davvero così? (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar – Vaccini per tutti gli americani in meno di due mesi. “entro il primo maggio tutti gli americani saranno vaccinati” e il 4 luglio “festeggeremo l’Independence day dal Covid”. così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo primo discorso alla nazione in prime-time, annuncia un’accelerata decisiva del piano di vaccinazione. Biden è sicuro, o almeno si mostra tale, che il 4 luglio in tutti gli States vi sarò “un ritorno a una quasi normalità”, con la possibilità di fare il barbeque in “piccoli gruppi”. Non propriamente un vero e proprio ritorno alla normalità dunque, ma secondo Biden si tratta di un passo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar –pergliin meno di due mesi. “ilglisaranno vaccinati” e il 4 luglio “festeggeremo l’Independence day dal Covid”.il presidente degli Stati Uniti, Joe, nel suodiscorso alla nazione in prime-time, annuncia un’accelerata decisiva del piano di vaccinazione., o almeno si mostra tale, che il 4 luglio ingli States vi sarò “un ritorno a una quasi normalità”, con la possibilità di fare il barbeque in “piccoli gruppi”. Non propriamente un vero e proprio ritorno alla normalità dunque, ma secondosi tratta di un passo ...

