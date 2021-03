Biden, il primo discorso al Paese: molta retorica ma non spiega come batterà il virus (Di venerdì 12 marzo 2021) Gronda retorica a fiumi il primo discorso alla Nazione di Joe Biden. Che, in occasione del primo anniversario dall’inizio della pandemia, promette, ma non spiega, come batterà il virus salvo chiedere agli americani uno sforzo di collaborazione sulle vaccinazioni. Ma avvertendoli anche che la situazione può precipitare di nuovo da un momento all’altro. Attacca Trump, naturalmente, sulla gestione della pandemia arrivando a sostenere che il suo predecessore ha la responsabilità dei molti morti. Ma poi quando si tratta di spiegare come farà, invece, lui a vincere la battaglia contro il Covid, Biden si appiglia alla fatidica data del 4 luglio, l’Independence Day, con una mozione ai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Grondaa fiumi ilalla Nazione di Joe. Che, in occasione delanniversario dall’inizio della pandemia, promette, ma nonilsalvo chiedere agli americani uno sforzo di collaborazione sulle vaccinazioni. Ma avvertendoli anche che la situazione può precipitare di nuovo da un momento all’altro. Attacca Trump, naturalmente, sulla gestione della pandemia arrivando a sostenere che il suo predecessore ha la responsabilità dei molti morti. Ma poi quando si tratta direfarà, invece, lui a vincere la battaglia contro il Covid,si appiglia alla fatidica data del 4 luglio, l’Independence Day, con una mozione ai ...

