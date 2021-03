Biden | Covid | “Americani tutti vaccinabili entro il primo Maggio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nel suodiscorso alla nazione in prime time, ad un anno dall’inizio della pandemia,ha annunciato: “glisaranno dichiaratiildi”. Per il 4 luglio ci sarà un ritorno ad una quasi normalità, con la possibilità di “piccoli gruppi” per fare il barbecue. “Celebrando non solo il giorno dell’Indipendenza ma anche l’indipendenza dal virus“. Illustrando le prossime fasi della battaglia contro il Coronavirus, ha spalancato le porte del vaccino pergli adulti, chiedendo l’abolizione delle priorità di età e categoria.vaccinatili: la campagna rafforzata Il Commander in Chief ha anche annunciato il dispiegamento di altri 4.000 soldati per rafforzare ...